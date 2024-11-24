Джонс – о Сильве: «Всегда уважение и благодарность моему личному GOAT. Я рос, наблюдая за его величием»

Джон Джонс восхищен карьерой Андерсона Сильвы.

«От боготворения Андерсона Сильвы – до звания лучшего финишера в титульниках. Наравне с ним. Не могу в это поверить.

Я рос, наблюдая за его величием, мечтая о том, чтобы однажды добиться хоть частички того, что сделал он. Всегда уважение и благодарность моему личному GOAT», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс .

Нганну не считает Джонса лучшим тяжеловесом в истории и хочет с ним подраться: «Я претендую на титул. Мы оба точно хотим этого боя»

Нганну – о нежелании Джонса драться с Аспиналлом: «Этот поединок ничего ему не даст, кроме денег»