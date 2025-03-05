  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Александр Емельяненко пропустит 10 месяцев из-за операции: «Разошлись позвоночные диски, передавило спинной мозг, отнялись ноги»
11

Александр Емельяненко пропустит 10 месяцев из-за операции: «Разошлись позвоночные диски, передавило спинной мозг, отнялись ноги»

Александр Емельяненко получил травму и ляжет на операцию.

«Кого-то огорчу, кого-то порадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись позвоночные диски, вызвало грыжу, полностью передавило спинной мозг. Отнялись ноги. Доктор сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет 10 месяцев. Бой с Тарасовым отменяется или переносится на потом», – сказал Александр Емельяненко. 

Емельяненко должен был подраться с блогером Артемом Тарасовым 29 марта.

Александр Емельяненко: «Артемка Тарасов, 29 марта, когда будешь выходить против меня на ринг, не забудь взять подушку»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Александра Емельяненко
logoФедор Емельяненко
logoбокс
Артем Тарасов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Минаков – о поединке Тайсона и Емельяненко: «Это интересный бой. Оба далеки от пиковой формы»
11 декабря 2024, 09:01
Федор Емельяненко – о потенциальном сопернике по боксу: «Разговоры идут разные: Орловский там фигурирует, вроде Мирко готов»
99 ноября 2024, 09:57
Федор Емельяненко ведет переговоры о боксерском поединке за рубежом с иностранным соперником
718 октября 2024, 07:26
Главные новости
Перейра – о потенциальном бое с Усиком: «Мы оба хотим этого. Возможно, поединок состоится в сентябре»
3 минуты назад
Монсон заменит Александра Емельяненко в поединке против Тарасова
18 минут назад
Дана Уайт: «Перейра может возглавить рейтинг P4P, если победит Анкалаева»
4сегодня, 07:45
«Чтобы успешно сбросить вес, нужно пить воду». Анкалаев признался, что нарушил пост в Рамадан
9сегодня, 07:10
Джон Джонс проведет следующий бой летом
9вчера, 18:11
Турки Аль эш-Шейх: «Уайт сможет сделать бокс снова великим»
3вчера, 17:34
Уайт – о новом боксерском промоушене: «Лучшие будут драться с лучшими»
4вчера, 16:58
Тренер Бивола Машьянов: «Канело слабее Бетербиева в физическом и в технико-тактическом плане»
8вчера, 16:05
Алекс Перейра: «Анкалаев использует Рамадан для оправдания, я видел ланч-боксы с его именем. Он не постится»
52вчера, 15:28
Турки Аль эш-Шейх и Дана Уайт объявили о создании боксерского промоушена
6вчера, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21