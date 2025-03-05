Александр Емельяненко пропустит 10 месяцев из-за операции: «Разошлись позвоночные диски, передавило спинной мозг, отнялись ноги»

Александр Емельяненко получил травму и ляжет на операцию.

«Кого-то огорчу, кого-то порадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись позвоночные диски, вызвало грыжу, полностью передавило спинной мозг. Отнялись ноги. Доктор сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет 10 месяцев. Бой с Тарасовым отменяется или переносится на потом», – сказал Александр Емельяненко.

Емельяненко должен был подраться с блогером Артемом Тарасовым 29 марта.

Александр Емельяненко: «Артемка Тарасов, 29 марта, когда будешь выходить против меня на ринг, не забудь взять подушку»