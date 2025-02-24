Сехудо просит реванш с Ядуном: «Научись сжимать руку в кулак и подпиши чертов контракт»
Генри Сехудо хочет реванш с Суном Ядуном.
«Дана Уайт, устрой реванш.
Сун Ядун, ты сказал мне, что хочешь реванш. Твое лицо в конце боя говорит обо всем. Ты знаешь, что не победил меня. Научись сжимать руку в кулак и подпиши чертов контракт», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Ядун победил Сехудо техническим решением. Генри отказался продолжать бой после случайного тычка в глаз в четвертом раунде.
Сехудо – о поражении Ядуну: «Я ничего не вижу левым глазом. Хотел продолжить и попробовал, но просто принимал бы урон. Хочу реванш»
Сун Ядун: «Нужен реванш с Сехудо. Если Уайт не хочет, то предпочту О’Мэлли»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
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