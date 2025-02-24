Сехудо просит реванш с Ядуном: «Научись сжимать руку в кулак и подпиши чертов контракт»

Генри Сехудо хочет реванш с Суном Ядуном.

«Дана Уайт , устрой реванш.

Сун Ядун , ты сказал мне, что хочешь реванш. Твое лицо в конце боя говорит обо всем. Ты знаешь, что не победил меня. Научись сжимать руку в кулак и подпиши чертов контракт», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Ядун победил Сехудо техническим решением. Генри отказался продолжать бой после случайного тычка в глаз в четвертом раунде.

Сехудо – о поражении Ядуну: «Я ничего не вижу левым глазом. Хотел продолжить и попробовал, но просто принимал бы урон. Хочу реванш»

Сун Ядун: «Нужен реванш с Сехудо. Если Уайт не хочет, то предпочту О’Мэлли»