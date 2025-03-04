Омаргаджиев – о бое Анкалаева в Рамадан: «Какие бы легкие ни были тренировки, не стоит изнашивать организм. В нужный момент может подвести»

Гаджи Омаргаджиев рассказал о трудностях проведения боев в Рамадан.

«Климат в Вегасе очень сухой. Бойцам очень тяжело тренироваться и поститься. Я сам через это прошел: условия очень влияют на тренировки, на их интенсивность. Думаю, они [команда Анкалаева] правильно, профессионально подойдут к этому делу, так как это бой за пояс. Мне кажется, последние 10 дней они будут проводить легкие тренировки.

Из-за сухого климата бывает обезвоживание. Я сам столкнулся с этим – бывало, что ночью просыпался от судорог из-за обезвоживания. Очень надеюсь, что они правильно подойдут и не будут тренироваться днем. Какие бы легкие ни были тренировки, думаю, не стоит изнашивать организм. В нужный момент он может подвести», – сказал средневес Гаджи Омаргаджиев в комментарии для Спортса.

Алекс Перейра 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.

«Ночью просыпался от судорог из-за обезвоживания». Каково драться в Рамадан?