Роберт Уиттакер: «Пиковый Сен-Пьер побил бы Хабиба»

Роберт Уиттакер считает, что Жорж Сен-Пьер смог бы победить Хабиба Нурмагомедова.

«Пиковый Сен-Пьер побил бы Хабиба . Он более разносторонний боец, а его борьба и джиу-джитсу нейтрализовали бы сильные стороны Хабиба», – сказал Роберт Уиттакер .

Хабиб проехался по Конору – говорит, что в Ирландии нет бойцов. Прав?