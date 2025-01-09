Роберт Уиттакер: «Пиковый Сен-Пьер побил бы Хабиба»
Роберт Уиттакер считает, что Жорж Сен-Пьер смог бы победить Хабиба Нурмагомедова.
«Пиковый Сен-Пьер побил бы Хабиба. Он более разносторонний боец, а его борьба и джиу-джитсу нейтрализовали бы сильные стороны Хабиба», – сказал Роберт Уиттакер.
Хабиб проехался по Конору – говорит, что в Ирландии нет бойцов. Прав?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
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