Вячеслав Борщев: «Если Перейра настоящий чемпион, то он не может дать себя забороть»
Вячеслав Борщев высказался о бое Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева.
«Было бы круче, если бы Анкалаев показал, кто такой настоящий ММАшник. Чемпион UFC должен уметь делать все. Если Перейра настоящий чемпион, то он не может дать себя забороть.
В этом вся крутость ММА. С этого все началось, давайте посмотрим, кто круче – каратист или борец, дзюдоист, тхэквондист. Не очень понимаю, когда люди хотят только рубку видеть», – сказал Вячеслав Борщев.
Алекс Перейра 9 марта подерется с Анкалаевым в главном событии UFC 313.
Перейра – Анкалаеву: «Отдай $200 тысяч на благотворительность, если так уверен в победе»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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