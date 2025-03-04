Вячеслав Борщев: «Если Перейра настоящий чемпион, то он не может дать себя забороть»

Вячеслав Борщев высказался о бое Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева.

«Было бы круче, если бы Анкалаев показал, кто такой настоящий ММАшник. Чемпион UFC должен уметь делать все. Если Перейра настоящий чемпион, то он не может дать себя забороть.

В этом вся крутость ММА. С этого все началось, давайте посмотрим, кто круче – каратист или борец, дзюдоист, тхэквондист. Не очень понимаю, когда люди хотят только рубку видеть», – сказал Вячеслав Борщев .

Алекс Перейра 9 марта подерется с Анкалаевым в главном событии UFC 313.

Перейра – Анкалаеву: «Отдай $200 тысяч на благотворительность, если так уверен в победе»