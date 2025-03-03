Перейра – о поединке с Анкалаевым: «Если он не сможет перевести меня в течение боя, то ему придется драться в стойке, и тогда мы прекрасно знаем, что будет дальше»

Алекс Перейра считает, что бой с Анкалаевым станет для него отличным опытом.

«Думаю, что этот бой будет отличным опытом. Я могу повторить слова Анкалаева . Посмотрим, сможет ли он продержаться 25 минут против меня. Если он не сможет перевести меня в течение боя, то ему придется драться в стойке, и тогда мы прекрасно знаем, что будет дальше», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Перейра 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.

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