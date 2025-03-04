Анкалаев – Перейре: «Мусульманам ставки запрещены»
Магомед Анкалаев ответил Алексу Перейре на предложение пожертвовать $200 тысяч.
«Мусульманам ставки запрещены. Кроме того, каждый год я, как мусульманин, обязан отдавать 2,5% своего состояния на благотворительность – это один из пяти столпов ислама.
Многим детям по всему миру нужна помощь, и мы можем заниматься этим после боя, но нам не обязательно афишировать такие поступки. У наших менеджеров хорошие отношения, и мы можем поручить это им. До скорой встречи», – написал Магомед Анкалаев.
Алекс Перейра 9 марта подерется с Анкалаевым в главном событии UFC 313.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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