Дэн Хукер перенес операцию на руке
Дэн Хукер перенес операцию на руке после снятия с UFC 313.
Хукер должен был подраться с Джастином Гейджи на UFC 313 в Лас-Вегасе, но отказался от боя из-за перелома.
Новым соперником Гейджи стал Рафаэль Физиев.
Хукер ответил Царукяну: «Я сломался в спарринге, а ты − подкатывая к Нине Драме»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Дэна Хукера
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