Роуч – о ничьей с Дэвисом: «Думаю, что должен был выиграть. Даже без засчитанного нокдауна»
Ламонта Роуч считает, что заслужил победу в поединке с Джервонтой Дэвисом.
«Честно говоря, я думаю, что должен был выиграть. Даже без засчитанного нокдауна», – заявил чемпион мира по боксу Ламонта Роуч-младший.
Напомним, Роуч и Джервонта Дэвис подрались вничью по решению большинства судей (115-113 (Дэвис), 114-114, 114-114).
«Укладывал волосы. Гель попал в лицо». Чемпион встал на колено, но судья не отсчитал нокдаун – и спас от поражения
Шакур Стивенсон: «Если Роуч не получит реванш, то я буду драться за него. А потом дам ему титульный шанс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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