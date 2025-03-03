Дэвис – о ничьей с Роучем: «Они забрали у меня бой и объявили ничью, потому что я встал на это сраное колено... Гель для волос обжигал мне глаза!»
Джервонта Дэвис недоволен вердиктом судей в поединке с Ламонта Роучем.
«Они забрали у меня бой и объявили ничью, потому что я встал на это сраное колено...
Но я провел больше успешных ударов. Я встал на колено даже не из-за удара Ламонта. Понимаю, что мне не следовало этого делать, но гель для волос обжигал мне глаза!» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис.
Напомним, поединок Дэвиса и Роуча закончился вничью решением большинства судей.
Роуч – о ничьей с Дэвисом: «Думаю, что должен был выиграть. Даже без засчитанного нокдауна»
«Укладывал волосы. Гель попал в лицо». Чемпион встал на колено, но судья не отсчитал нокдаун – и спас от поражения
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джервонты Дэвиса
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