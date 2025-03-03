Муртазалиев – о реванше с Цзю: «Сейчас он мне вообще неинтересен. Есть планы»
Бахрам Муртазалиев признался, что ему неинтересен бой с Тимом Цзю.
«Мне пока что Тим Цзю вообще никак неинтересен. Есть свои планы. Думаю, ему нужно провести два-три боя, чтобы вернуться и набраться уверенности. Полагаю, он и сам на данный момент не горит особым желанием провести реванш со мной», – сказал чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев.
Напомним, Муртазалиев победил Цзю техническим нокаутом в третьем раунде.
Муртазалиев – о трилогии Бивола и Бетербиева: «В первом бою победил Артур, во втором выиграл Бивол. Ждем третий поединок»
Муртазалиев – о реванше с Цзю: «Какой смысл? Но если предложат, то посмотрим»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости