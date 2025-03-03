Муртазалиев – о реванше с Цзю: «Сейчас он мне вообще неинтересен. Есть планы»

Бахрам Муртазалиев признался, что ему неинтересен бой с Тимом Цзю.

«Мне пока что Тим Цзю вообще никак неинтересен. Есть свои планы. Думаю, ему нужно провести два-три боя, чтобы вернуться и набраться уверенности. Полагаю, он и сам на данный момент не горит особым желанием провести реванш со мной», – сказал чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев .

Напомним, Муртазалиев победил Цзю техническим нокаутом в третьем раунде.

Муртазалиев – о трилогии Бивола и Бетербиева: «В первом бою победил Артур, во втором выиграл Бивол. Ждем третий поединок»

Муртазалиев – о реванше с Цзю: «Какой смысл? Но если предложат, то посмотрим»