Тим Цзю подерется с Джозефом Спенсером 6 апреля
Стал известен следующий соперник Тимофея Цзю.
Им станет 24-летний американец Джозеф Спенсер, на счету которого 19 побед и одно поражение.
Бой состоится 6 апреля в Ньюкасле (Австралия).
Цзю последний бой провел в октябре 2024-го, проиграв Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Fox Sports
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