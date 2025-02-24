Тим Цзю подерется с Джозефом Спенсером 6 апреля

Стал известен следующий соперник Тимофея Цзю.

Им станет 24-летний американец Джозеф Спенсер, на счету которого 19 побед и одно поражение.

Бой состоится 6 апреля в Ньюкасле (Австралия).

Цзю последний бой провел в октябре 2024-го, проиграв Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде.

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