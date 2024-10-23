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В команде Муртазалиева заявили, что реванша против Тима Цзю не будет

Реванш между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым не состоится.

«Реванш не предусмотрен и не планируется. В первом бою все стало понятно», – сказал представитель команды Бахрама Муртазалиева.

Поединок между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым прошел 20 октября, где победил техническим нокаутом Бахрам Муртазалиев.

Тима Цзю просто смяли в титульнике – на глазах отца: 4 нокдауна за 3 раунда и выброшенное полотенце

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: ТАСС
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Бахрам Муртазалиев
Цзю - Муртазалиев
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