В команде Муртазалиева заявили, что реванша против Тима Цзю не будет
Реванш между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым не состоится.
«Реванш не предусмотрен и не планируется. В первом бою все стало понятно», – сказал представитель команды Бахрама Муртазалиева.
Поединок между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым прошел 20 октября, где победил техническим нокаутом Бахрам Муртазалиев.
Тима Цзю просто смяли в титульнике – на глазах отца: 4 нокдауна за 3 раунда и выброшенное полотенце
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости