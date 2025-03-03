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Шевченко – о потенциальном поединке с Чжан: «Почему нет? Это был бы великолепный бой»

Валентина Шевченко оценила идею поединка с Вэйли Чжан.

«Чжан показала, что она отличный боец. Почему бы нам не подраться? Это был бы великолепный бой», – заявила чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Напомним, Шевченко подерется в соглавном бою UFC 315 против Манон Фьоро.

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Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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