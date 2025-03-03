Шевченко – о потенциальном поединке с Чжан: «Почему нет? Это был бы великолепный бой»

Валентина Шевченко оценила идею поединка с Вэйли Чжан.

«Чжан показала, что она отличный боец. Почему бы нам не подраться? Это был бы великолепный бой», – заявила чемпионка UFC Валентина Шевченко .

Напомним, Шевченко подерется в соглавном бою UFC 315 против Манон Фьоро.

Сколько стоит норковый жилет Конора и кеды Махачева? Стилист разобрал луки бойцов ММА

Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»