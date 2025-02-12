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Мераб − о Вэйли: «Она сильная как мужчина. Ощутил ее мощь на тренировках с ней»

Мераб Двалишвили высказался о Вэйли Чжан.

«Я тренировался с Вэйли. Она очень сильная, прямо как мужчина. Она поднимала Нганну? Видел это.

Мне нравится тренироваться с девушками, она маленькая, и я работаю в легкой манере. Я ощутил ее силу, вроде что-то пытался сделать, но так и не смог», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Валентина Шевченко может подраться с Вэйли Чжан

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Исраэля Адесаньи
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