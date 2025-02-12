Мераб − о Вэйли: «Она сильная как мужчина. Ощутил ее мощь на тренировках с ней»
Мераб Двалишвили высказался о Вэйли Чжан.
«Я тренировался с Вэйли. Она очень сильная, прямо как мужчина. Она поднимала Нганну? Видел это.
Мне нравится тренироваться с девушками, она маленькая, и я работаю в легкой манере. Я ощутил ее силу, вроде что-то пытался сделать, но так и не смог», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Исраэля Адесаньи
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