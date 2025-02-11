Валентина Шевченко может подраться с Вэйли Чжан

Дана Уайт оценил вероятность боя Валентины Шевченко и Вэйли Чжан.

«Обожаю и Вэйли, и Валентину . Возможно, сделаем этот бой, вариант нельзя исключать. Учитывая все достижения Чжан, я готов выполнить любое ее пожелание. Сделаю тот бой, который она попросит», – сказал Дана Уайт

Вэйли Чжан победила Татьяну Суарес на UFC 312 и защитила титул в минимальном весе.

Шевченко – о следующем бое: «Мне нужно несколько месяцев, чтобы прийти в норму»