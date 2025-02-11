Валентина Шевченко может подраться с Вэйли Чжан
Дана Уайт оценил вероятность боя Валентины Шевченко и Вэйли Чжан.
«Обожаю и Вэйли, и Валентину. Возможно, сделаем этот бой, вариант нельзя исключать. Учитывая все достижения Чжан, я готов выполнить любое ее пожелание. Сделаю тот бой, который она попросит», – сказал Дана Уайт
Вэйли Чжан победила Татьяну Суарес на UFC 312 и защитила титул в минимальном весе.
Шевченко – о следующем бое: «Мне нужно несколько месяцев, чтобы прийти в норму»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Yahoo Sports
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