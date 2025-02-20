Валентина Шевченко подерется с Манон Фьоро на UFC 315
Манон Фьоро официально стала претенденткой на титул UFC.
11 мая в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315, в соглавном бою которого Валентина Шевченко подерется с Манон Фьоро.
Шевченко вернула себе титул в наилегчайшем весе UFC в сентябре-2024, победив Алексу Грассо. Манон Фьоро в марте-2024 победила Эрин Бланчфилд.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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