Валентина Шевченко подерется с Манон Фьоро на UFC 315

Манон Фьоро официально стала претенденткой на титул UFC.

11 мая в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315, в соглавном бою которого Валентина Шевченко подерется с Манон Фьоро.

Шевченко вернула себе титул в наилегчайшем весе UFC в сентябре-2024, победив Алексу Грассо. Манон Фьоро в марте-2024 победила Эрин Бланчфилд.

Шевченко – о следующем бое: «Мне нужно несколько месяцев, чтобы прийти в норму»

Валентина Шевченко – о карьере тренера: «В данный момент не хочу близко касаться этого»