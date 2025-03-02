Арум – о возможном лишении Бивола статуса абсолютного чемпиона: «Это абсурдно и совершенно нереально. Не вижу препятствий для того, чтобы отложить защиту. Ему предстоит третий бой с Бетербиевым»

Промоутер Бетербиева прокомментировал слухи о возможном лишении Бивола пояса .

«Это абсурдно и совершенно нереально. Нам предстоит третий бой Бивол - Бетербиев . Не вижу препятствий для того, чтобы отложить обязательную защиту титулов», – заявил промоутер Боб Арум .

Ранее появилась информация, что Дмитрия Бивола могут лишить статуса абсолютного чемпиона, если он не проведет защиту поясов.

Боб Арум: «Бетербиев родился в России, но жил и работал в Канаде. Так что он настоящий канадец»

Бивол и Бетербиев проведут трилогию до конца 2025 года (ТАСС)