Арум – о возможном лишении Бивола статуса абсолютного чемпиона: «Это абсурдно и совершенно нереально. Не вижу препятствий для того, чтобы отложить защиту. Ему предстоит третий бой с Бетербиевым»
Промоутер Бетербиева прокомментировал слухи о возможном лишении Бивола пояса .
«Это абсурдно и совершенно нереально. Нам предстоит третий бой Бивол - Бетербиев. Не вижу препятствий для того, чтобы отложить обязательную защиту титулов», – заявил промоутер Боб Арум.
Ранее появилась информация, что Дмитрия Бивола могут лишить статуса абсолютного чемпиона, если он не проведет защиту поясов.
Боб Арум: «Бетербиев родился в России, но жил и работал в Канаде. Так что он настоящий канадец»
Бивол и Бетербиев проведут трилогию до конца 2025 года (ТАСС)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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