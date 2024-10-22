Арум заявил, что реванш Бетербиева и Бивола возможен в октябре-2025
Боб Арум назвал возможную дату реванша Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
«Турки хочет увидеть реванш. Думаю, публика тоже этого хочет. Но фестиваль Riyadh Season заканчивается в феврале, так что самая ранняя дата возможного реванша – октябрь-2025», – сказал босс Top Rank Боб Арум.
Напомним, что 12 октября Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Боб Арум: «Проведем переговоры о поединке Бетербиева с Канело. Хотелось бы, чтобы это случилось в 2025-м»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Дэна Рафаэла
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