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Арум заявил, что реванш Бетербиева и Бивола возможен в октябре-2025

Боб Арум назвал возможную дату реванша Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Турки хочет увидеть реванш. Думаю, публика тоже этого хочет. Но фестиваль Riyadh Season заканчивается в феврале, так что самая ранняя дата возможного реванша – октябрь-2025», – сказал босс Top Rank Боб Арум.

Напомним, что 12 октября Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Боб Арум: «Проведем переговоры о поединке Бетербиева с Канело. Хотелось бы, чтобы это случилось в 2025-м»

Боб Арум – о бое Бетербиева и Айферта: «Это полное безумие»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Дэна Рафаэла
logoБоб Арум
полутяжелый вес
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