Арум − о реванше Бивола и Бетербиева: «Во второй раз все будет иначе»

Боб Арум высказался о реванше между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Когда Бетербиеву предложили реванш, он без колебаний принял его. Полагаю, Бивол отреагировал так же.

Первый бой был очень близким, было очень много споров. Но я считаю, что Бетербиев победил.

Мне показалось, что Артур в первом бою был слишком осторожен в поздних раундах. Думаю, в реванше все будет иначе», − сказал промоутер Артура Бетербиева Боб Арум .

Бетербиев победил Дмитрия Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Боб Арум: «Проведем переговоры о поединке Бетербиева с Канело. Хотелось бы, чтобы это случилось в 2025-м»