Арум − о реванше Бивола и Бетербиева: «Во второй раз все будет иначе»
Боб Арум высказался о реванше между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Когда Бетербиеву предложили реванш, он без колебаний принял его. Полагаю, Бивол отреагировал так же.
Первый бой был очень близким, было очень много споров. Но я считаю, что Бетербиев победил.
Мне показалось, что Артур в первом бою был слишком осторожен в поздних раундах. Думаю, в реванше все будет иначе», − сказал промоутер Артура Бетербиева Боб Арум.
Бетербиев победил Дмитрия Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Боб Арум: «Проведем переговоры о поединке Бетербиева с Канело. Хотелось бы, чтобы это случилось в 2025-м»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sky Sports
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