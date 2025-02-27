Волкановски хочет драться с Евлоевым после победы над Лопесом: «Я заберу титул и встречусь с Мовсаром, пусть подождет»
Алекс Волкановски назвал Мовсара Евлоева следующим претендентом на титул UFC.
«Я говорю вам: приеду в Майами, заберу пояс и вызову Мовсара Евлоева. Он может просто подождать, если захочет.
Я заберу титул и подерусь с Мовсаром. Через три месяца назовите мне дату, когда мы можем это сделать, и я это сделаю в назначенный вечер», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски, который 13 апреля подерется с Диего Лопесом за вакантный титул.
Стерлинг – о титульнике Волкановски и Лопеса: «Кто бы ни победил, Евлоев должен быть следующим. Мариновать его без титульника – равно засрать весь чертов дивизион»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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