Волкановски хочет драться с Евлоевым после победы над Лопесом: «Я заберу титул и встречусь с Мовсаром, пусть подождет»

Алекс Волкановски назвал Мовсара Евлоева следующим претендентом на титул UFC.

«Я говорю вам: приеду в Майами, заберу пояс и вызову Мовсара Евлоева . Он может просто подождать, если захочет.

Я заберу титул и подерусь с Мовсаром. Через три месяца назовите мне дату, когда мы можем это сделать, и я это сделаю в назначенный вечер», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски , который 13 апреля подерется с Диего Лопесом за вакантный титул.

Стерлинг – о титульнике Волкановски и Лопеса: «Кто бы ни победил, Евлоев должен быть следующим. Мариновать его без титульника – равно засрать весь чертов дивизион»