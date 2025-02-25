Стерлинг – о титульнике Волкановски и Лопеса: «Кто бы ни победил, Евлоев должен быть следующим. Мариновать его без титульника – равно засрать весь чертов дивизион»

Алджамейн Стерлинг возмущен нежеланием UFC дать титульный шанс Мовсару Евлоеву.

«Здесь явно должен быть Мовсар, но, конечно, ни один боец в здравом уме никогда не откажется от титульного боя, потому что им кажется, что «это правильно», когда кто-то, якобы, больше заслуживает этого шанса.

Кто бы ни победил, Евлоев должен быть следующим. Это факт. Мариновать его без титульника – это равно засрать весь чертов дивизион и убить претендентов. Это дерьмо раздражает меня не только как бойца, но и как фаната», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

Напомним, Александр Волкановски и Диего Лопес подерутся за титул полулегкого дивизиона в главном событии UFC 314, который состоится 14 апреля в США.

Евлоев заборол экс-чемпиона, а Рахмонова чуть не задушили. Чем еще запомнился UFC 310?

Официально: титульник Волкановски и Лопеса − главный бой UFC 314, Чендлер против Пимблетта − соглавный