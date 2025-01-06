Экс-чемпион ACA Борисов: «Нурмагомедов разнесет Хьюза. Усману нужно попробовать силы в UFC»

Экс-чемпион ACA Олег Борисов советует Усману Нурмагомедову перейти в UFC.

«Для них бой может иметь принципиальную особенность, но по мне, Нурмагомедов разнесет Хьюза .

Считаю, что Усману, который все еще молод, нужно что-то менять и попробовать себя в UFC. Его легко подпишут. И там будет более сильная конкуренция.

Но мне интересен был бы и его второй бой с Александром Шаблием . Кроме него я не вижу бойцов, которые могли бы составить конкуренцию Нурмагомедову в Bellator», – сказал экс-чемпион ACA Олег Борисов.

Напомним, 25 января Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом в Дубае.

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