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Экс-чемпион ACA Борисов: «Нурмагомедов разнесет Хьюза. Усману нужно попробовать силы в UFC»

Экс-чемпион ACA Олег Борисов советует Усману Нурмагомедову перейти в UFC.

«Для них бой может иметь принципиальную особенность, но по мне, Нурмагомедов разнесет Хьюза.

Считаю, что Усману, который все еще молод, нужно что-то менять и попробовать себя в UFC. Его легко подпишут. И там будет более сильная конкуренция.

Но мне интересен был бы и его второй бой с Александром Шаблием. Кроме него я не вижу бойцов, которые могли бы составить конкуренцию Нурмагомедову в Bellator», – сказал экс-чемпион ACA Олег Борисов.

Напомним, 25 января Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом в Дубае.

Пол Хьюз: «Мне важнее побить Усмана, чем получить пояс»

Хьюз – Усману Нурмагомедову под фото с оружием: «Спокойной ночи, допингист 🇮🇪»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoACA
logoMMA
logoАлександр Шаблий
Пол Хьюз
logoУсман Нурмагомедов
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