Шаблий – о словах Конора: «Попытка оправдаться за свое отсутствие в Дубае. Это трусость»

Александр Шаблий прокомментировал высказывание Макгрегора о Нурмагомедовых.

«Макгрегор – это бесконечная PR-компания, он не прекратит делать какие-то нападки в сторону Нурмагомедовых. Но его слова были бы актуальны, если бы Конор прилетел поддержать Хьюза в Дубай. Но этого не произошло, даже перед своими земляками он показал трусость, хоть и перед боем говорил, что, возможно, приедет.

Может быть, он не приехал, потому что понимал, что могут быть какие-то обострения и так далее, но на сегодня у него нет тех позиций, которые были раньше, нет людей, которые бы оказались рядом и поддержали бы. Насколько я слышал, в Ирландии люди его не очень любят, относятся неблагосклонно из-за того, что он вечно попадает в какие-то истории и позорит страну.

Да, эти высказывания я бы назвал попыткой оправдаться за свое отсутствие в Дубае. Если для Конора это было принципиально, как он всегда об этом говорит, то почему он не приехал? Это своего рода трусость. Хотя с кем бы он приехал? Нет команды, нет поддержки. С охраной?» – заявил боец PFL Александр Шаблий .

На PFL Champions Series в Дубае Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Конор – о поединке Хьюза и Нурмагомедова: «Легкая победа Хьюза, он доминировал в бою. Нурмагомедовы – не бойцы. Это самые не дерущиеся парни из Дагестана»

Кровавая победа Усмана над двойником Конора. Почему брату Хабиба было так трудно?