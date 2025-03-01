Флойд Мейвезер – о бое с Джейком Полом: «Это было бы легко. В 48 лет – слишком легко»
Флойда Мейвезера спросили, хотел бы он подраться с Джейком Полом.
«Это было бы легко. Слишком легко. В 48 лет – слишком легко», – сказал Флойд Мейвезер.
В 2021 году Мейвезер провел выставочный бой с Логаном Полом – братом Джейка. Поединок завершился без нокаута.
Логан Пол предложил Месси разрешить их судебный спор на ринге. Позже ютубер назвал это шуткой: «Я не собираюсь драться с Лео, это был просто прикол ради внимания»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
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