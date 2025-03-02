Костя Цзю – об обвинениях в предвзятом комментировании реванша Бивол – Бетербиев: «Многие думают иначе, потому что изначально болеют за своего. Болельщики не хотят меня видеть? Да ради бога»
Костя Цзю отреагировал на критику из-за работы на реванше Бивола и Бетербиева.
«Понимаю, что многие болельщики, особенно чеченцы, не согласны со мной. Старался смотреть бой, не учитывая, что я хорошо знаком с ребятами.
Меня обвинили в предвзятости? Да, очень много этого читал. Я не согласен. Болельщики не хотят меня видеть? Да ради бога. Это же не моя работа. Но я считаю себя хорошим специалистом в боксе и немножко его понимаю.
Я объяснил, что многие думают иначе, потому что изначально болеют за своего. Когда смотришь с этой позиции, любой равный раунд приписываешь своему пацану», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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