Тренер Бивола − об отказе Бетербиева от рукопожатия: «Это проявление слабости и неуважения к сопернику»
Дмитрий Кириллов считает, что Артур Бетербиев проявил неуважение к Дмитрию Биволу.
«Как я понял, он сказал фразу: «Пожмем руки после третьего боя». Если это так, он не пожал руку, потому что история не закончена. Он готов драться.
Все равно это некое проявление слабости и неуважения к сопернику, когда тебе протягивают руку. Наверное, это связано с раскруткой третьего боя», − сказал тренер абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Дмитрий Кириллов.
Тренер Бивола Кириллов: «Если состоится еще один бой, Дима нокаутирует Бетербиева, но нужно выложиться на 100%»
Тренер Бивола Кириллов: «Кремлев хочет устроить бой с Бетербиевым в Москве? Будет здорово. Надеюсь, не в воздух было сказано»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости