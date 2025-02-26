Тренер Бивола − об отказе Бетербиева от рукопожатия: «Это проявление слабости и неуважения к сопернику»

Дмитрий Кириллов считает, что Артур Бетербиев проявил неуважение к Дмитрию Биволу.

«Как я понял, он сказал фразу: «Пожмем руки после третьего боя». Если это так, он не пожал руку, потому что история не закончена. Он готов драться.

Все равно это некое проявление слабости и неуважения к сопернику, когда тебе протягивают руку. Наверное, это связано с раскруткой третьего боя», − сказал тренер абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Дмитрий Кириллов .

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