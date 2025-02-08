Джервонта Дэвис отказался от боя с Шакуром Стивенсоном
Турки был заинтересован в бое между Джервонтой Дэвисом и Шакуром Стивенсоном.
Турки Аль-аш-Шейх хотел провести бой, но Дэвис не захотел драться со Стивенсоном.
Дэвис следующий бой проведет 1 марта в Нью-Йорке (США) против обладателя титула WBA в полулегком весе Ламонта Роуча.
Стивенсон 22 февраля в Саудовской Аравии проведет защиту титула против американца Флойда Скофилда.
Дэвис согласен на реванш с Гарсией: «Пусть пришлют мне сумку со $150 млн. Тогда я буду драться»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Brunch Boxing
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