Уайт объявил, что Топурия освободил титул UFC в полулегком весе: «Тело Илии больше не выдерживает весогонку»

Дана Уайт заявил, что Илия Топурия освободил титул UFC в полулегком весе и перешел в легкий вес.

«Топурия считает, что он сделал все возможное в этом дивизионе. Его тело больше не выдерживает весогонку.

Мы объявим о следующем бое Илии, когда он будет организован», − сказал президент UFC Дана Уайт. В 2024 году Илия Топурия дрался два раза, нокаутировав Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя в титульных боях.

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