7

Новый глава ФБР хочет, чтобы тренеры бойцов UFC учили его агентов самообороне (MMA Junkie)

В ФБР хотят привлечь специалистов из UFC для тренировок агентов.

Как сообщает MMA Junkie, новый директор ФБР Кэш Пател на совещании с руководителями отделов бюро.

Анонимные спикеры из ФБР сообщают, что агенты назвали эту идею сюрреалистичной и сумасбродной. Считается, что Патела на эту идею натолкнул его заместитель Дэн Бонгино, которого источник называет большим поклонником UFC.

Мейвезер поддержал Трампа: «Мы его не ценили. Дональд − великий и лучший президент в нашей истории»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
logoUFC
Политика
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт осудил Митчелла за слова о Гитлере, но отказался увольнять бойца: «Это самое тупое и мерзкое, что я слышал, но у нас свобода слова»
3531 января, 09:09
Соннен считает, что Уайт может стать президентом США: «Гарантирую, что республиканцы поговорят с Даной за закрытыми дверями»
920 ноября 2024, 10:07
Уайт заявил, что не будет работать в администрации Трампа: «У меня нет политических амбиций»
27 ноября 2024, 17:45
Главные новости
ACA 184: Силва победил Витрука, Корнилов нокаутировал Вахаева и другие бои
12вчера, 20:40
Взвешивания UFC Fight Night 253: Капе и Алмабаев показали одинаковый вес
вчера, 19:09
Наше дело 87: Арышев нокаутировал Ермекова, Махмудов победил Ибрагимова
6вчера, 18:49
Менеджер Бивола: «Предполагаю, что следующим соперником будет Бетербиев»
4вчера, 18:21
Боец UFC Пимблетт − о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Клопп − новый Шенкли, а Слот − Пэйсли нашего времени. Арне выиграет больше трофеев, чем Юрген»
15вчера, 17:14
Царукян восстановился от травмы и готов к тренировкам (ТАСС)
2вчера, 17:09
Бивол и Бетербиев проведут трилогию до конца 2025 года (ТАСС)
7вчера, 16:31
Оливейра готов вернуться в октагон: «Дана Уайт, я на расстоянии одного звонка»
1вчера, 15:25
Хукер ответил Царукяну: «Я сломался в спарринге, а ты − подкатывая к Нине Драме»
6вчера, 13:58
Спивак может подраться с Газиевым на турнире UFC в Катаре («Вестник ММА»)
вчера, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21