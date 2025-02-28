Новый глава ФБР хочет, чтобы тренеры бойцов UFC учили его агентов самообороне (MMA Junkie)

В ФБР хотят привлечь специалистов из UFC для тренировок агентов.

Как сообщает MMA Junkie, новый директор ФБР Кэш Пател на совещании с руководителями отделов бюро.

Анонимные спикеры из ФБР сообщают, что агенты назвали эту идею сюрреалистичной и сумасбродной. Считается, что Патела на эту идею натолкнул его заместитель Дэн Бонгино, которого источник называет большим поклонником UFC .

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