Новый глава ФБР хочет, чтобы тренеры бойцов UFC учили его агентов самообороне (MMA Junkie)
В ФБР хотят привлечь специалистов из UFC для тренировок агентов.
Как сообщает MMA Junkie, новый директор ФБР Кэш Пател на совещании с руководителями отделов бюро.
Анонимные спикеры из ФБР сообщают, что агенты назвали эту идею сюрреалистичной и сумасбродной. Считается, что Патела на эту идею натолкнул его заместитель Дэн Бонгино, которого источник называет большим поклонником UFC.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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