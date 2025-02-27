В команде Бивола не заинтересованы в бое со Смитом: «Каллум не будет приоритетным оппонентом»
Дмитрий Бивол не планирует проводить поединок с Каллумом Смитом.
«Смит не будет приоритетным оппонентом. Есть несколько вариантов, среди которых есть и более приоритетные. Так или иначе, Дмитрий от соперников не отказывается», − цитирует ТАСС источника в команде абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.
22 февраля Бивол победил Артура Бетербиева решением большинства судей и забрал все пояса в полутяжелом весе.
Бивол – о следующем сопернике: «Канело, Бетербиев, Бенавидес. Еще есть Смит. Турки спрашивал о переходе в крузервейт»
Смит хочет бой с Биволом: «Я временный чемпион мира, что ставит меня на следующее место в очереди на титульный бой»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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