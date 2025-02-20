Лопес − о бое с Волкановски: «Мечтайте, верьте и добивайтесь своего. And new»
Диего Лопес высказался о грядущем поединке с Алексом Волкановски за титул UFC.
«В последние годы я трудился как никто другой, принимал испытания и вызовы, которые мне предлагали в UFC.
Я говорил «да» в любой ситуации, даже если это было мне не очень выгодно. И за два неполных года в UFC у меня есть шанс стать чемпионом.
Я не потерплю неудачу. Мечтайте, верьте и добивайтесь своего. And new», − написал в соцсетях полулегковес UFC Диего Лопес.
Официально: титульник Волкановски и Лопеса − главный бой UFC 314, Чендлер против Пимблетта − соглавный
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Диего Лопеса
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