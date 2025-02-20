Волкановски ответил Лопесу: «Рад за тебя, но ты не получишь титул, извини»

Алекс Волкановски ответил Диего Лопесу после анонса их боя.

«Рад, что у тебя есть возможность побороться за титул, но я никуда не ушел. Ты не получишь пояс. Прости, приятель», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.

Лопес − о бое с Волкановски: «Мечтайте, верьте и добивайтесь своего. And new»

Официально: титульник Волкановски и Лопеса − главный бой UFC 314, Чендлер против Пимблетта − соглавный