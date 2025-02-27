Анонсы боев UFC Fight Night 257: Алискеров подерется с Мунизом, Магомедов − с Мичелом Перейрой

27 апреля в Канзас-Сити состоится турнир UFC Fight Night 257, который возглавит поединок Джамала Хилла и Халила Раунтри. Также в главном карде состоятся следующие бои:

Джамал Хилл подерется с Халилом Раунтри на UFC Fight Night 257 в Канзас-Сити