Анонсы боев UFC Fight Night 257: Алискеров подерется с Мунизом, Магомедов − с Мичелом Перейрой
27 апреля в Канзас-Сити состоится турнир UFC Fight Night 257, который возглавит поединок Джамала Хилла и Халила Раунтри. Также в главном карде состоятся следующие бои:
Энтони Смит − Миньянь Чжан;
Гига Чикадзе − Дэвид Онама;
Мичел Перейра − Абус Магомедов;
Икрам Алискеров − Андре Муниз.
Джамал Хилл подерется с Халилом Раунтри на UFC Fight Night 257 в Канзас-Сити
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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