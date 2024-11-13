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Анкалаев ответил Джонсу: «Я нокаутировал Смита, а ты с ним дрался пять раундов»

Магомед Анкалаев ответил Джону Джонсу.

Напомним, что ранее Джон Джонс заявил, что не считает Тома Аспиналла особенным соперником, сравнив того с Овинсом Сен-Прю, Энтони Смитом и Домиником Рейесом.

«Я нокаутировал Смита, а ты его победил решением после пяти раундов», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Анкалаев раскритиковал Перейру и Джонса: «Бойцовский чемпионат избегателей»

Перейра предложил Джонсу бой за титул BMF: «Шама, брат. Пусть они подождут»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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