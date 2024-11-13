Анкалаев ответил Джонсу: «Я нокаутировал Смита, а ты с ним дрался пять раундов»
Магомед Анкалаев ответил Джону Джонсу.
Напомним, что ранее Джон Джонс заявил, что не считает Тома Аспиналла особенным соперником, сравнив того с Овинсом Сен-Прю, Энтони Смитом и Домиником Рейесом.
«Я нокаутировал Смита, а ты его победил решением после пяти раундов», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев раскритиковал Перейру и Джонса: «Бойцовский чемпионат избегателей»
Перейра предложил Джонсу бой за титул BMF: «Шама, брат. Пусть они подождут»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости