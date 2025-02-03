Икрам Алискеров: «Двалишвили ничего не смог сделать с Умаром в первых двух раундах. Кто бы что ни говорил»

Икрам Алискеров оценил поединок Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили.

«Спортсмен должен проделать путь к поясу. Как в спорте, так и в жизни. Когда я выиграл два боя, мне пророчили поединок за пояс. Когда проиграл, уже говорили, что надо тренером становиться.

Умар хорошо подрался с Мерабом. Двалишвили ничего не смог сделать с ним в первых двух раундах. Кто бы что ни говорил. Потом Нурмагомедов сломал руку и успокоился. Мераб просто стоял. Это спорт. Двалишвили, конечно, выиграл бой», – сказал боец UFC Икрам Алискеров .

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей в соглавном поединке UFC 311.

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