Икрам Алискеров: «Двалишвили ничего не смог сделать с Умаром в первых двух раундах. Кто бы что ни говорил»
«Спортсмен должен проделать путь к поясу. Как в спорте, так и в жизни. Когда я выиграл два боя, мне пророчили поединок за пояс. Когда проиграл, уже говорили, что надо тренером становиться.
Умар хорошо подрался с Мерабом. Двалишвили ничего не смог сделать с ним в первых двух раундах. Кто бы что ни говорил. Потом Нурмагомедов сломал руку и успокоился. Мераб просто стоял. Это спорт. Двалишвили, конечно, выиграл бой», – сказал боец UFC Икрам Алискеров.
Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей в соглавном поединке UFC 311.
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