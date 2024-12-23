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Алискеров – Косте: «Когда тебе предлагали бой со мной, ты говорил, что не знаешь меня. Теперь у тебя 1-4»

Икрам Алискеров обратился в соцсетях к Пауло Косте.

«Когда в UFC предложили тебе драться со мной, ты сказал, что даже не знаешь моего имени. Теперь у тебя 1-4 в последних пяти боях, и ты публикуешь глупые фотографии в фотошопе, чтобы привлечь внимание.

У меня есть незаконченные дела на 1 февраля. И после этого я готов спросить UFC о твоей голове на тарелке», – написал в соцсетях боец UFC Икрам Алискеров.

Фьюри – это уже диагноз. Почему он так плохо выглядел с Усиком?

Шара Буллет готов драться с Костой и Пейджем: «Больше хочу бой с Майклом, Пауло – нестабильный, может не выйти. Не хочу себе праздник портить»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Икрама Алискерова
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logoИкрам Алискеров
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