Алискеров – Косте: «Когда тебе предлагали бой со мной, ты говорил, что не знаешь меня. Теперь у тебя 1-4»
Икрам Алискеров обратился в соцсетях к Пауло Косте.
«Когда в UFC предложили тебе драться со мной, ты сказал, что даже не знаешь моего имени. Теперь у тебя 1-4 в последних пяти боях, и ты публикуешь глупые фотографии в фотошопе, чтобы привлечь внимание.
У меня есть незаконченные дела на 1 февраля. И после этого я готов спросить UFC о твоей голове на тарелке», – написал в соцсетях боец UFC Икрам Алискеров.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Икрама Алискерова
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