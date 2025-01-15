Физиев − о возвращении в октагон: «Я был согласен драться в сентябре, декабре, январе и феврале»

Рафаэль Физиев заявил, что уже несколько месяцев ждет возвращения в октагон.

«Я был согласен драться в сентябре, декабре, январе и феврале с четырьмя разными соперниками.

Но у меня до сих пор нет даты. Я усердно работаю и не могу дождаться, когда снова выйду в октагон. Прошло слишком много времени», − сказал легковес UFC Рафаэль Физиев, не дравшийся с осени-2023, когда травмировал колено в бою с Матеушем Гамротом.

Физиев и Гамрот проведут реванш 1 февраля в Эр-Рияде (Red Corner MMA)

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