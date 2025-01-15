Физиев − о возвращении в октагон: «Я был согласен драться в сентябре, декабре, январе и феврале»
Рафаэль Физиев заявил, что уже несколько месяцев ждет возвращения в октагон.
«Я был согласен драться в сентябре, декабре, январе и феврале с четырьмя разными соперниками.
Но у меня до сих пор нет даты. Я усердно работаю и не могу дождаться, когда снова выйду в октагон. Прошло слишком много времени», − сказал легковес UFC Рафаэль Физиев, не дравшийся с осени-2023, когда травмировал колено в бою с Матеушем Гамротом.
Физиев и Гамрот проведут реванш 1 февраля в Эр-Рияде (Red Corner MMA)
Гамрот опроверг слухи о реванше с Физиевым: «Фейковые новости»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Рафаэля Физиева
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