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Катмен Бивола Лучников – об ударах Бетербиева: «У Димы после первого боя была гематома на внутренней стороне кисти и на подушечке большого пальца. Никогда такого раньше не видел»

Катмен Дмитрия Бивола рассказал о силе ударов Артура Бетербиева.

«Помню ли самый звонкий удар боя? Понимаю про какой звук идет речь. Бывают бои, где все время слышишь эти глухие удары, как будто деревом по дереву. Но в этом не могу сказать, что такое было. Хотя Артур бьет страшно.

Чтобы вы понимали: у Димы после первого боя была гематома на внутренней стороне кисти и на подушечке большого пальца. Я такого раньше никогда не видел, но здесь они появились, потому что он принимал на блок удары Артура, и, получается, это было от соприкосновения с собственной скулой.

А в этот раз Дима так не давал попасть даже по защите. Он и Геннадий Юрьевич доработали тактику из первого боя: в прошлый раз он подрался слишком аккуратно, пусть и почти безупречно. А теперь он уверенность в себе конвертировал в мощные контратаки. В прошлый раз, допустим, он атаковал и перекрывался, а здесь – атаковал, перекрывался и сразу атаковал повторно, причем серией», – сказал катмен Дмитрий Лучников в интервью Спортсу’‘.

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

Победа Бивола – глазами человека из его команды в углу ринга

Катмен Бивола – о работе на реванше с Бетербиевым: «В углу у нас была целая война, обычно все роли распределены, но здесь мы все меняли по ходу дела»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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