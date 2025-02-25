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Тренер Бивола Кириллов: «Кремлев хочет устроить бой с Бетербиевым в Москве? Будет здорово. Надеюсь, не в воздух было сказано»

В команде Бивола положительно отнеслись к бою с Бетербиевым в Москве.

«Если мы услышали такое желание от Умара Кремлева, надеюсь, что не в воздух было сказано и возможность боя в Москве есть. Будет здорово. Исторический поединок. Уверен, что это имеет место быть и организация боя может пройти в Москве», – сказал тренер Бивола Дмитрий Кириллов.

Ранее президент IBA Умар Кремлев заявил о готовности начать переговоры о поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в Москве.

Победа Бивола – глазами человека из его команды в углу ринга

Почему Бетербиев за 24 раунда не нокаутировал Бивола? Разобрали с профи

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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Бивол - Бетербиев
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