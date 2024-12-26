Евгений Гончаров раскритиковал бой Емельяненко в NFL: «Кинокомедия. Падение Алексея – может, так было положено по сценарию»
«Видел, как Алексей Гончаров куда-то падал, парень испугался наверное. Может быть, по сценарию было так положено.
Понятия не имею, что это за бой, что это за Гончаров, и откуда он взялся. Это кинокомедия.
Больше всего мне понравился не сам поединок, а то, что везде вирусится интервью Емельяненко, когда он вызывает действующих бойцов и говорит, что будет их избивать.
Трэшток – это, конечно, хорошо, но не в нашей стране. Емельяненко надо драться с Вячеславом Дациком. Он сейчас не тренируется, не в форме. У Александра есть хорошие шансы на победу», – сказал чемпион ACA Евгений Гончаров.
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд в поединке на NFL 2 в Ингушетии
Президент NFL Калиматов: «Александр Емельяненко проведет в лиге еще три боя»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий