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Евгений Гончаров раскритиковал бой Емельяненко в NFL: «Кинокомедия. Падение Алексея – может, так было положено по сценарию»

Евгений Гончаров раскритиковал бой Александра Емельяненко в NFL.

«Видел, как Алексей Гончаров куда-то падал, парень испугался наверное. Может быть, по сценарию было так положено.

Понятия не имею, что это за бой, что это за Гончаров, и откуда он взялся. Это кинокомедия.

Больше всего мне понравился не сам поединок, а то, что везде вирусится интервью Емельяненко, когда он вызывает действующих бойцов и говорит, что будет их избивать.

Трэшток – это, конечно, хорошо, но не в нашей стране. Емельяненко надо драться с Вячеславом Дациком. Он сейчас не тренируется, не в форме. У Александра есть хорошие шансы на победу», – сказал чемпион ACA Евгений Гончаров.

Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд в поединке на NFL 2 в Ингушетии

Президент NFL Калиматов: «Александр Емельяненко проведет в лиге еще три боя»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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logoАлександр Емельяненко
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тяжелый вес (MMA)
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