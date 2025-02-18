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Александр Емельяненко: «Артемка Тарасов, 29 марта, когда будешь выходить против меня на ринг, не забудь взять подушку»

Александр Емельяненко подерется с блогером Артемом Тарасовым 29 марта.

«Артемка Тарасов, 29 марта, в Беларуси, когда будешь выходить против меня на ринг, не забудь взять подушку. Потому что ты будешь спать», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

В сентябре 2021-го Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей.

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Александр Емельяненко хочет восстановить отношения с братьями: «Это было бы интересное воссоединение. Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Александра Емельяненко
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Артем Тарасов
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