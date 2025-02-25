Деметриус Джонсон: «Хотел бы, чтобы Сехудо ушел на пенсию. У него нет причин драться»
Деметриус Джонсон советует Генри Сехудо завершить спортивную карьеру.
«Хотел бы, чтобы он ушел на пенсию. У него двое прекрасных детей и жена. Есть бизнес. Нет причин драться и рисковать здоровьем», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.
Сун Ядун: «Нужен реванш с Сехудо. Если Уайт не хочет, то предпочту О’Мэлли»
Сехудо просит реванш с Ядуном: «Научись сжимать руку в кулак и подпиши чертов контракт»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Mighty
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