Деметриус Джонсон: «Хотел бы, чтобы Сехудо ушел на пенсию. У него нет причин драться»

Деметриус Джонсон советует Генри Сехудо завершить спортивную карьеру.

«Хотел бы, чтобы он ушел на пенсию. У него двое прекрасных детей и жена. Есть бизнес. Нет причин драться и рисковать здоровьем», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон .

Сун Ядун: «Нужен реванш с Сехудо. Если Уайт не хочет, то предпочту О’Мэлли»

Сехудо просит реванш с Ядуном: «Научись сжимать руку в кулак и подпиши чертов контракт»