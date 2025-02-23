Сехудо показал травмированный глаз: «Диплопия, повреждение мягких тканей и роговицы»

Генри Сехудо показал состояние глаза после боя с Суном Ядуном.

«Диплопия, повреждение мягких тканей и роговицы», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Сун Ядун победил Сехудо техническим решением. Генри отказался продолжать бой после случайного тычка в глаз в четвертом раунде.

Сехудо – о поражении Ядуну: «Я ничего не вижу левым глазом. Хотел продолжить и попробовал, но просто принимал бы урон. Хочу реванш»

Сехудо – рефери после тычка в глаз: «Я не могу, черт возьми, видеть. Ничего нет, мир теперь в 2D. Все черное»