Сехудо показал травмированный глаз: «Диплопия, повреждение мягких тканей и роговицы»
Генри Сехудо показал состояние глаза после боя с Суном Ядуном.
«Диплопия, повреждение мягких тканей и роговицы», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Сун Ядун победил Сехудо техническим решением. Генри отказался продолжать бой после случайного тычка в глаз в четвертом раунде.
Сехудо – о поражении Ядуну: «Я ничего не вижу левым глазом. Хотел продолжить и попробовал, но просто принимал бы урон. Хочу реванш»
Сехудо – рефери после тычка в глаз: «Я не могу, черт возьми, видеть. Ничего нет, мир теперь в 2D. Все черное»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
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