Каллум Смит: «С удовольствием подрался бы с Биволом или Бетербиевым. Моя лучшая версия может стать чемпионом мира»
Каллум Смит хочет подраться с Бетербиевым или Биволом.
«Ненавижу бойцов, которые оправдываются за поражения. Я вышел и проиграл, все. Как боец, ты всегда думаешь, что нужно сделать. Я бы с удовольствием попробовал еще раз. Против любого – Бивола или Бетербиева.
Хочу видеть активную версию себя с любым из них. Без травм. Я понимаю, что тогда был не в идеальной форме. Моя лучшая версия может стать чемпионом мира», – заявил экс-чемпион мира по боксу Каллум Смит.
Напомним, в январе 2024-го Смит проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в седьмом раунде.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Sky Sports Boxing
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