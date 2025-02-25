Рой Джонс: «Бивол победил не 115-113, а крупнее. Вероятно, на два-три раунда»
Рой Джонс считает заслуженной победу Бивола в реванше с Бетербиевым.
«Думаю, что победил Бивол. Это было не 115-113. Вероятно, он выиграл крупнее на два или три раунда», - заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).
Рой Джонс: «Бивол провел отличную работу над ошибками. Он был гораздо лучше, чем в первом бою»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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