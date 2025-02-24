Дмитрий Бивол: «Пока что не осознал того, что сделал»

Дмитрий Бивол рассказал о реакции фанатов на победу в бою с Бетербиевым.

«Пока что не осознал того, что сделал, что пришел к своей цели, к которой шел всю жизнь. Но знаю, что со временем станет стабильно приятно внутри. Перед боем я посмотрел первый поединок, сделали хорошую работу над ошибками с тренером. Пришли к выводу, что нужно строго придерживаться плана.

Как мир воспринял чемпиона мира из России? Я нахожусь в тех кругах, где любят спорт, для них спорт на первом месте, они видят только спортивные достижения и личные качества человека. Воспринимают это очень положительно, понравился мой бокс, люди в основном счастливы. Во всем мире у меня есть поддержка, особенно в Киргизии, откуда я родом, и России. Все довольны», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

Дмитрий Бивол: «Хочу драться за пояса, это мое главное желание. Бой за титулы Канело? Звучит отлично»

Бивол – о следующем сопернике: «Канело, Бетербиев, Бенавидес. Еще есть Смит. Турки спрашивал о переходе в крузервейт»