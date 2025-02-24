Дегтярев пригласил Бивола на форум «Россия – спортивная держава»: «Будем поздравлять и чествовать». Дмитрий ответил: «Посещу, если позволит тренировочный график»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил с победой Дмитрия Бивола .

«Дмитрий, поздравляю с победой, Россия гордится вами. Приглашаю вас на форум «Россия – спортивная держава», будем поздравлять и чествовать», – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«С радостью посещу, если мне позволит тренировочный график», – ответил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

Бетербиеву не нужна трилогия с Биволом

В команде Бивола подтвердили, что трилогия с Бетербиевым – приоритетная цель