Бернард Хопкинс: «Достаточно уверенная победа Бивола, не вижу здесь других вариантов»

Бернард Хопкинс считает заслуженной победу Дмитрия Бивола.

«Бивол на отлично выполнил свою работу в реванше. Он был острым, активным, прекрасно защищался и контратаковал. Победа достаточно уверенная, не вижу здесь других вариантов», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс .

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

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